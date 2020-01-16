罕有公布單日收視亞軍 翡翠台平均15點稱冠 開電視黃金時段平均2.5點 壓ViuTV

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香港開電視過往低調處理收視成績，對上一次是去年播東京奧運，專業評述團贏口碑，收視成績不俗故公布。近日開電視變陣，加強黃金時段播放劇集，兩線劇有林峯、周秀娜主演的《黑金風暴》，胡杏兒、謝君豪及陳家樂等主演的《獅子山下的故事》，加上周一（4日）首播時事資訊節目《一線搜查》，公布前日（7日）單日收視。

《黑金風暴》最高4.2點

據資料顯示，黃金時段（晚上7時至11時）收視排首位是TVB，平均15點，開電視平均2.5點，排第二位，ViuTV平均2.3點，排第三位。開電視前晚8時半播《黑金風暴》，是播映以來最高收視一集，平均3.7點（觀眾人數約24萬），最高達4.2點。同時段有TVB的《回歸光影頌：神奇的燈泡》，平均14.8點（觀眾人數約96萬），不及對上一星期同時段的《尚食》有19點以上成績。至於9時半開電視播《獅子山下的故事》，跟ViuTV《冥冥之中》結局篇第29集對撼，前者平均收視2.8點（觀眾人數約18萬），後者2.9點（觀眾人數約18.8萬）。

《一線》平均3點 宋熙年：是鼓勵

本周一首播的新資訊節目《一線搜查》是開電視另闢戰線，跟TVB的《東張西望》對撼，雖兩節目播映時間相差半小時，但皆是時事資訊節目。前晚《一線搜查》平均收視3點（觀眾人數約19.5萬），最高3.4點。觀眾對節目反應平平，有網民指內容無章法，亦有指跟進投訴個案欠深度，但全女班主持也有吸引力。主播宋熙年接受《明報》訪問，她表示收視成績對團隊是鼓勵，亦多謝觀眾的意見，望大家多留意這節目。對於外界將《一線》跟《東張》比較？她說：「資訊節目相似，難免觀眾比較，《東張》是一個高質及知名的節目，所以畀到其他同類節目推動力。」《一線搜查》晚上8時播，同時段TVB播王牌節目《愛．回家之開心速遞》，以前晚收視成績看，前者有一定威脅，《開心速遞》平均19點（觀眾人數約124萬），跟一向20點以上的成績下跌了。