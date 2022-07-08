陳庭欣帶黃俊豪回家練聲 李佳芯出師不利開口即起痰

李佳芯自爆表現失準，稱早上出門已有出師不利感覺，先是屋苑門外撞車致大塞車，情急下忘記帶熱水冲開聲茶，只能靠吃八仙果和喉糖，結果在台上一開口就起痰，想咳又咳不到，演繹不到Do姐那種霸氣和威嚴，很可惜，其他對手都表現很好。曾演霸氣角色的李佳芯自覺聲線太奀太單薄，想透過今次節目練聲。會否平時多點鬧人練習？她笑說：「就是少鬧人，所以中氣不夠。」

陳庭欣男友打機 無暇呷醋

陳庭欣為黃俊豪助陣，合作聲演佘詩曼與陳豪在《公主嫁到》其中一幕，她首次穿古裝，之前曾演民初戲，為是次聲演，特意將該段戲翻看過百次，「雖然平時有為《東張西望》錄音，但配音原來是兩回事，又要對嘴形。我叫黃俊豪回家一齊練習，知他不懂用聲，煲湯給他補聲」。不怕男友呷醋？陳庭欣說：「他顧着打機沒有理會我們，問他覺得如何，他都是敷衍說不錯，反而我隻鸚鵡聽了幾次，開始學我們講刁民、刁婦，希望牠不會對我講刁婦啦。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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