載劉青雲飛車險象環生 蔡卓妍驚呼：我差啲撞死個影帝

拍過不少動作戲的阿Sa稱吊威也是家常便飯，但拍《神》片如進入另一個世界，初嘗許多獨特體會，「我從未試過跳海，全身化特技妝，每次要花6至8小時，還有無數的爆破場面，有些很貼近身旁，回家後發現身上有損傷。又在廟街跳樓，好多人在樓下看着」。

阿Sa憶起在公路拍飛車場面，有面對生死關頭的感覺，她很少駕車，拍攝時要像個賽車手，「當時我要揸車又要演戲，甚至看不到倒後鏡，一轉彎，差點撞上另一架車。驚魂未定又要再揸，幾乎cut線撞車，我完全冇出聲，青雲也很安靜，然後停在紅綠燈，我望着他，有點心虛，他看着我，彼此對望，爆笑。前車的工作人員都爆笑，我差啲撞死個影帝，好驚呀」。

娛樂組

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