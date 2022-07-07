【開箱】《還魂》 斥資2.4億製作韓式仙俠劇

四大家族暗藏太子

《還魂》人物與時空虛構，講述張強（朱相昱飾）是大湖國最強術士，能施展至高境界的還魂術。皇帝高城（朴秉恩飾）病入膏肓，卻沒有子嗣，於是命令張強施展「還魂術」，兩人交換靈魂7天。靈魂交換後，高城跟張強妻子兼大湖國第一美女桃花（裴康熙飾）交歡，後者因此懷了龍胎，並誕下太子張煜。高城駕崩後，皇位傳給胞弟；為免張煜捲入宮廷鬥爭，張強將交換靈魂一事保密，並將張煜氣門封閉，僅將秘密告知好友朴進（劉俊相飾），並囑咐對方阻止張煜修煉法術。

10多年過去，法術高強的第一女殺手落壽（高允貞飾），小時候被大湖國「四大家族」所害，家破人亡，自小加入地下暗殺組織，修煉法術，尋找機會復仇。落壽執行殺人任務期間，遭朴進帶兵追捕，身負重傷的落壽施展「還魂術」，跟體弱的無德（鄭素敏飾）交換靈魂，避過追捕。落壽的靈魂轉到無德軀體後，法術全失，還被張煜（李宰旭飾）當婢女買回家。張煜其後發現無德交換靈魂的秘密，但未有拆穿對方，反拜她為師。

《還魂》至今播出6集，故事主線是「四大家族」的少主，被稱為「天下四季」，春夏秋冬分別代表陳朴徐張的四大家族，當中有陳超妍（Arin飾）、法術修煉所「松林」繼承人朴當具（劉仁秀飾）、徐律（黃旼炫飾）及張煜。除了張煜因為氣門被封不懂法術外，其餘三人各有不同秘技，並以徐律武功最強；當張煜氣門解封後，內功亦突飛猛進。

四大少主忙於修煉法術、鞏固家族勢力外，還有感情瓜葛。張煜與無德這對師徒，慢慢由歡喜冤家變戀人。落壽與無德交換靈魂前，早與徐律相識，二人關係非比尋常。陳超妍則一直暗戀張煜，二人還有過婚約。

演員經驗淺 造型破格

劇中四大少主與婢女的角色，與《原來是美男》、《花樣男子》及《花郎》等韓劇相似，都是以年輕觀眾為對象。無德一角本由《非常校護檔案》新人朴惠恩演出，但開拍後不久，她以壓力過大為由辭演，當時有韓媒報道她因演技欠佳，遭導演朴俊和「炒魷」，其後力邀曾在《今生是第一次》合作過的鄭素敏頂上。後者「執二攤」，雖然解決了女主角的演技問題，但其他主角演戲經驗尚淺，特別是黃旼炫及Arin均韓團出身，過往唱歌爲主。此外，《還魂》架空歷史，角色造型與一般古裝不同，如黃旼炫一頭短髮，劉仁秀則染金髮，都顯得「破格」。

《還魂》節奏明快，內容簡單，不時加插笑料；還配上大量CG特技，呈現交換靈魂、操控風火水的法術，以及飛天遁地等場面，效果不俗。不過，不少內地網民批評《還魂》抄襲內地仙俠劇，部分特技場面與內地《陳情令》、《香蜜沉沉燼如霜》及《千古玦塵》相似；《還魂》情節跟《將夜》亦相當類近，譬如男女主角是主僕關係，《將夜》女主角是皇帝女兒，男主角生存目標是報殺父之仇，以及氣門被封等。

《還魂》捲入抄襲風波，韓國觀眾卻似乎不在意，目前播出6集，收視穩步上揚，最高錄得6.8%，雖然不及上檔劇集《我們的藍調時光》，但《還魂》欠缺大卡士，成績已算不錯；而且未開播已落實製作第2季，預計會多拍10集，足證tvN對此劇充滿信心，有望在韓國帶起仙俠劇熱潮。