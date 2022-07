Netflix首部破10億觀看小時英語劇 《怪奇物語4》收視再登頂

Netflix歷來只有兩劇可破10億觀看小時,《魷魚遊戲》之外就數到《怪奇物語4》。後者分兩部分播出,上半部7集首28天錄得9.3億觀看小時,已刷新Netflix英語節目最高收視,目前累計11.5億小時,暫未打破《魷魚遊戲》的16.5億紀錄;不過也非全無希望,《怪奇物語4》下半部結局兩集合共近4小時內容,本月1日上架,且看在28天界限時能否擊敗《魷》劇。

Netflix上星期(6月27日至7月3日)收視,《怪奇物語4》下半部以3.01億觀看小時登頂,亦是第4季第2高的一周成績。之前一星期的冠軍《雨傘學院3》跌落第2位。《怪》《雨》兩劇可說雄霸收視榜,前者第1、3及2季,順次佔第3、5及第6位。《雨》劇首季佔殿軍,第2季則位列第8。其餘上榜電視節目包括佔第7位的《人蜂不兩立》,《浴血黑幫6》及真人騷《玻璃少年訓練營》(Snowflake Mountain)則位列第9及第10位。至於非英語節目榜,《紙房子:韓國篇》蟬聯收視冠軍,《還魂》及《Ghost Doctor》兩部韓劇亦分別排第5及第6位。

《怪奇物語4》收視報捷外,亦熱爆社交網Twitter劇集話題榜,據美媒Variety報道,該榜統計6月27日至7月3日網民透過Twitter發表關於劇集的帖文、讚好及標籤數目,然後得出排名,《怪》錄得超過140萬登頂,Hulu播出的《破案三人行2》和Disney+的《Ms. Marvel》則分佔亞季。另外,《怪奇物語4》上半部讓英國女歌手Kate Bush舊歌《Running Up That Hill》再度流行,下半部分則令美國重金屬搖滾樂隊Metallica的經典歌《Master of Puppets》翻紅;Metallica前日在社交媒體轉發劇中祖瑟夫奎因(Joseph Quinn)飾演的Eddie在屋頂彈奏《Master of Puppets》的片段,並留言大讚祖瑟夫表現及稱該歌用得非常好。

大衛夏巴屬意積及伊洛迪演外傳

另一方面,《怪奇物語4》製作人戴菲兄弟(Duffer Brothers)有意開拍外傳,雖然未落實,不過劇中扮演警長Jim Hopper的大衛夏巴(David Harbour),接受雜誌《GQ》訪問時表示,若其角色開拍外傳,屬意曾演出劇集《毒癮女孩》與電影《親親小站》的積及伊洛迪(Jacob Elordi)擔正,「他會像我20歲時般靚仔」。