玩遊戲疑被張振朗手踭撞胸 高海寧無感覺：我們太單純

帶歡樂給觀眾 懶理收視

《童》劇首周收視14.5點，高海寧說沒特別留意收視，但從身邊朋友、市民及網民聽到的反應，說劇集輕鬆、開心，「有些媽咪還跟女兒一齊追劇，沒想到開拓到小朋友市場。其實我有很多爆肚和NG搞笑片，很想分享給大家看」。張振朗與侄仔一起收看，最希望可以在疫下帶歡樂給大家，今次與高海寧合作非常有火花。

張振朗近日為新劇《靈戲逼人》拍外景，談到女主角龔嘉欣確診，他已問候對方，這幾天讓她好好休息，每日開工前他會先做快速檢測，若感不妥會做核酸檢測，因怕影響同住家人。

續約否 未有定案

正跟無綫傾談續約的高海寧日前在社交網貼出性感露背相抒發心聲，字裏行間似透露去留問題。她表示大家想像力豐富，自言想法沒那麼高深，該段文字是《童》劇劇本主旨，「續約事情還在傾談中，要想清楚，公司也有給我offer，有加人工」。談到無綫與內地紫荊文化集團合作，高海寧認為是好事，可增加與內地合作拍劇和綜藝節目機會。問張振朗可想再往內地工作？他說隨緣，待公司安排，笑稱普通話有進步，有信心比「港普教父」黎諾懿好。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com