周杰倫新歌9小時破287萬點擊 姜濤大讚：永遠讓我們臣服

周杰倫日前預告出新歌《最偉大的作品》時，適逢台灣舉行金曲獎頒獎禮，曾奪15個金曲獎領先其他男歌手的周杰倫豪言，「恭喜《金曲獎》的朋友們，讓大家再慶祝個幾天，後面哥要出來了！」

MV巴黎取景 昆凌助宣傳

周杰倫有新歌面世的消息公開後，樂迷表示期待，近日登上微博熱搜。《最偉大的作品》MV昨日上架，周杰倫太太昆凌之前在社交網倒數，落力幫丈夫宣傳。周杰倫過去在自導自演電影《不能說的秘密》，以彈奏鋼琴穿梭時空，掀起話題。今次在《最偉大的作品》MV再度玩穿越，化身時空旅人，發揮天馬行空的狂想。周杰倫想透過音樂將繪畫、文學等藝術結合一起。MV中，他與友人在某個夜晚來到巴黎有152年歷史的莎瑪麗丹（Samaritaine）百貨公司彈鋼琴，時空突然轉移到1920年，他以魔術與徐志摩、常玉等藝術家互動。

邀郎朗參演 有「鬥琴」場面

周杰倫特別邀請鋼琴家郎朗參演，與他有一段「鬥琴」場面。郎朗繼《夢想啟動》MV後，再參與周杰倫的MV演出，郎朗說：「這支MV有特別好的創意，整體除了非常的流行，更是一個經典作品，其實杰倫5年前就有這個主意了，他希望藝術能讓更多人喜歡，讓大家感覺到藝術是無處不在。我很開心我的好兄弟杰倫邀請我參與MV，這是一支里程碑式的MV作品，很多方面都很有意義。」周杰倫說：「不管怎樣，這作品有厲害的音樂人加入，還有歌詞提到這些偉大的藝術家，對我來說，它就是最偉大的作品。」

阿信林志穎齊讚好

《最偉大的作品》MV昨日中午12時上架，至昨晚9時，9小時內錄得超過287萬次點擊，逾13萬個讚好，普遍樂迷及網民讚不絕口，「歡迎天王回來，歌曲已經開啟無限循環」、「好聽到流淚了！青春的回憶」、「終於等到天王回歸了，歌曲也太好聽了吧」。周杰倫好友、樂隊五月天成員阿信在社交網留言：「各位，杰倫就是杰倫。 」林志穎亦說：「好聽，大賣。」姜濤轉貼周杰倫的MV連結，並留言讚嘆，「果然是最偉大的作品，他的音樂、他的作品，永遠的讓我們臣服」。

娛樂組