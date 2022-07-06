《怪奇物語4》帶挈Metallica舊歌翻紅

《怪奇物語4》下半部分剛於本月1日上架，其中一幕講述祖瑟夫奎因（Joseph Quinn）飾演的Eddie為吸引「顛倒世界」的魔蝙蝠注意，於是在屋頂彈奏美國重金屬搖滾樂隊Metallica於1986年推出的經典作《Master of Puppets》。為了隆重其事，劇組更請來Metallica低音結他手Robert Trujillo及其子Tye重新編曲，結果新劇播出後，此曲迅即登上Spotify美國流行榜第12位，可見新劇影響力驚人。

《怪奇物語4》最後兩集片長合共4小時，為同類劇集罕見，製作人戴菲兄弟（Duffer Brothers）接受訪問時解釋是劇情需要，必須詳細交代所有演員對抗顛倒世界壞蛋的戰况，至於最後一季《怪奇物語5》應該不會重蹈覆轍，「劇情將會全速前進，但不包括最後一集大結局」。