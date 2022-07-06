李政宰鄭雨盛十指緊扣宣傳新片 憶康城首映 被指似度蜜月

李政宰憑1999年上映的《沒有太陽》成為青龍獎史上最年輕影帝，相隔23年再跟老拍檔鄭雨盛合作，難怪新片《Hunt》未映先惹起話題。昨日在首爾城東區舉行的記者會上，二人偕《秘密森林2》全慧珍及《魷魚遊戲》許成泰一起亮相，現場氣氛輕鬆愉快，鄭雨盛先後拖着李政宰及許成泰上台，李政宰亦大方擁抱全慧珍合照，團隊之間充滿信任和默契。

4年籌備 製作費逾億

據韓媒報道，李政宰花上4年時間籌拍《Hunt》，製作費高達200億韓圜（約1.2億港元），故事以1980年代為背景，講述李政宰跟鄭雨盛飾演韓國中央情報機關主管，為了揪出內鬼，二人由合作變成互相猜疑，並揭開「韓國一號暗殺作戰計劃」的內幕。被問到首次當導演的感受，李政宰表示最初收到邀請，一度懷疑自己能否勝任，「畢竟演戲跟執導是兩回事，對此感到猶豫，但亦希望挑戰自己」。

今年5月，《Hunt》在康城影展舉行首映禮，放映完畢全場觀眾起立拍掌7分鐘，令李政宰激動不已，為首次執導的他，注入一口強心針。李政宰說：「對於電影人來說，康城影展是人生至少要去一次的地方，當我收到邀請（參展）後，想着什麼樣的故事才會令海外觀眾看得開心？」鄭雨盛聞言即搞笑地說：「有人問我倆到康城是否度蜜月？」

提到相隔23年再跟李政宰合作一事，鄭雨盛笑言四度拒絕對方，因他懷疑首次執導的李政宰能否拍出好作品，最後決定演出，「無論結果怎樣，我都會接受」。曾跟李政宰合演《魷魚遊戲》的許成泰亦表示，為了演好《Hunt》的特務角色，拍罷《魷》劇即減肥30多磅，希望觀眾能夠感受他對新片的誠意。