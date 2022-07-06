剃眉剷青演劉青雲女兒 何珮瑜不捨秀髮邊剪邊喊

「爸爸」不在片場玩手機

Jeana首次和青雲合作並飾演父女，她佩服「爸爸」對演戲的熱忱及投入程度，新片拍了3個月，在片場未見過青雲玩手機。Jeana說：「都市人都機不離手，但我未見過他部手機。他為了演好一場戲，可以5小時坐着沉思，很專業、很專注。有場戲，我想了兩個演繹方法，去問青雲哪個較好，他說應該想10個或20個演繹方法，多想幾個版本，看到時導演喜歡哪個，哪個最能配合現場氣氛。我呆了，我哪有他那麼厲害，可以想出那麼多個版本，難怪青雲這麼成功，從他身上學懂很多東西。」她稱青雲具感染力，有場戲講述青雲隨後追着她，當聽到對方的聲音，她的情緒已被牽動哭了出來。

恨結婚生仔

Jeana跟導演翁子光分手後，有5年沒有拍拖，直認現不是恨拍拖，是想結婚、生小朋友，雖然事業、生活和朋友都平衡得很好，不停工作很滿足，但心靈上也需要寄託，「真命天子在哪裏出現便去哪裏，可惜還未遇到理想中的靈魂伴侶，真的很難找。擇偶條件最重要是心地善良，事業和金錢並不重要，最好跟我一樣是佛教徒和茹素」。

記者：柯美

場地提供：尖沙咀iSQUARE 英皇戲院

服裝：BORA AKSU