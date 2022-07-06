20名入圍港姐亮相 徐麟變髮失爆炸頭標誌 許子萱張光怡視麥明詩學習對象

梁超怡身形嬌小不覺輸蝕

海外佳麗梁超怡不覺身形嬌小輸蝕，自言有很多方面很優秀，例如性格和笑容。對於被指似孫藝珍，她笑言：「笑容有點似，之前也有朋友這樣說過。」梁超怡社交網有不少泳裝相，直認非常喜歡陽光與海灘及旅行，對自己身材也有信心，但仍要努力keep fit，想練出肌肉線條，並說：「所有人都是勁敵，包括自己。」

徐麟學歷最高

今屆有8名佳麗學歷達碩士或以上，當中因標誌爆炸頭令人留下印象的徐麟，昨日換上復古頭登場，博士的她學歷最高。她說：「不會因『變髮』不開心，喜歡新嘗試、新挑戰，新髮型很適合我。」對於爆炸頭獲網民關注，徐麟表示興奮，希望大家關注她髮型以外的一面，自信與學歷是她優勝之處，但同時要學好廣東話。

兩名學霸許子萱和張光怡齊視師姐麥明詩為學習對象，前者日前同時獲得劍橋和牛津兩所學府MBA課程錄取通知書，但她選擇先追夢參選港姐，如果得獎會考慮延後修讀課程，家人也很支持。想挑戰麥明詩？她說：「希望可偷師，青出於藍。」談到22歲時推出自傳，許子萱稱主要是分享在海外讀書及華爾街工作的經歷。

被爆家底富裕的張光怡，避談屋企，只說最緊要做好自己，各方面盡力爭取最好表現，家人支持她暫時放下醫生資格決定，「適逢港姐50周年，人生得一次機會」。

張靜婷否認整容

張靜婷和梁家琪分別有「星級提名人」王賢誌及郭秀雲。張靜婷稱與王賢誌是好朋友，對方叫她最緊要笑多點。對於有網民質疑她整容，她強調純天然，歡迎大家檢驗。梁家琪表示郭秀雲叫她享受每一刻，做自己便可。

此外，大會宣布今屆港姐準決賽及決賽分別定於9月4日及9月25日，決賽將重回紅館舉行；不過原定到日本拍外景的計劃告吹。港姐統籌經理何小慧表示曾聯絡日本領事館和旅行團，但存在太多未知因素，最終決定取消，改為留港以類似Staycation形式拍攝，詳情有待公布。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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