倪匡遺體已火化 不設儀式不發訃聞 周慧敏稱遵奉老爺遺訓 一切從簡

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昨午4時許周慧敏在facebook貼出倪匡戴眼鏡、大笑的卡通畫像，寫道：「我們敬愛的父親倪匡先生於2022年7月3日蒙C寵召，在香港防癌會賽馬會癌症康復中心安詳離世，子女媳婦陪伴在側，享壽90歲。遵奉遺訓不設儀式、不發訃聞，一切從簡。遺體已於7月5日移往歌連臣角火葬場火化。女兒倪穗、兒子倪震、媳婦周慧敏 謹啟」

倪匡多年好友、作家沈西城向《明報》表示，倪匡為人灑脫，不好繁文縟節，他說倪匡曾稱拜祭無用，希望自己離世後大家以歡笑送別。沈亦相信倪震與周慧敏是聽從了亡父意願，故不辦儀式，因此未能鞠躬送別倪匡也不感遺憾可惜。沈西城說，倪匡生前受疾病折磨，離世屬解脫，他呼籲一眾衛斯理迷多看倪匡書籍，以作悼念，「倪大哥雖然走了，但仍活在一眾衛斯理迷心中」。

「蒙C寵召」掀熱話

周慧敏的帖文提到「蒙C寵召」引起網民熱議，有人誤會寫錯字，將「主」字寫了「C」。不過倪匡的忠實讀者對「蒙C寵召」並不陌生，這句話出自倪匡的衛斯理系列小說《頭髮》，有網民分享：「倪老於《頭髮》中曾寫地球人的家鄉原是外星，人類是實驗室用無性生殖方式複製出來的實驗品，因為品質低劣，智力及頭髮功能被剝奪，集體遣送地球。外星再派『A、B、C、D』到地球，創立四大宗教，主張相信他們就能得救。」《頭髮》寫道：「『C』來到地球的時候，有三個牧羊人看到天空有異樣的光亮閃耀……」小說中未明言，但有認為C for Christ，相信C是「耶穌基督」的代稱。

讚揚推崇餵哺母乳

此外，香港母乳育嬰協會日前在facebook專頁分享了倪匡給協會的親筆紙條，協會曾邀倪匡出席母乳健康講座，希望他分享對餵哺母乳意見，但遭婉拒，不過就寫了「母乳育嬰，兒女健康聰明，媽咪美麗輕盈！」紙條贈協會留念。

倪匡曾在報章的專欄讚揚母乳好處，自豪地對人說他食母乳到22個月大，差不多兩歲，幾乎連牙仔都出埋，開始懂得講說話。協會感謝倪匡雖然是一個男人，落力推崇母乳育嬰好處，故分享該字條讚揚對方。