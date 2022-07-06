撰文反駁指控 向師尊父母致歉 林二汶：被如此欺凌 以後誰敢愛國

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林二汶2020年為《全民造星III》擔任導師人氣急升，獲「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」，並於2021年在紅館舉行首個個人演唱會。去年她亮相無綫台慶，被指「食兩家茶禮」，她以音樂是應該海納百川、無分邊界回應。隨着推掉《造星IV》導師工作，辭去逾6年的ViuTV《又要威又要戴頭盔》主持，轉為TVB《聲夢傳奇2》任導師。新歌《中華．頌》7月1日推出後，有歌迷不接受，更有網民議論二汶的宗教信仰，她的師父被大起底，公開他炫耀弟子送的名牌，擔心二汶誤入歧途。有網民以長文指控，提到她在拍檔盧凱彤（Ellen）離世後，借Ellen之名，「偷食」歌迷的另一半。

道場一直做善事 不宣傳沒募捐

昨日林二汶就爭議在社交網撰長文回應，她自言是道家弟子，要跟道場、師尊、師父等被侮辱道歉。她又跟父母與哥哥說對不起，稱他們沒有抱怨，沉着氣看見子女被侮辱，不心痛也會傷元氣，她自認不孝。

林二汶以較長篇幅解釋她的信仰，她說：「謝謝各位關心我的朋友，擔心我誤信邪教，擔心我誤入歧途，大家用各式各樣的方式找我，或者找我身邊的人捎來信息，心領了……」她形容當初是帶着痛走進道場，了解自己犯的過錯。她提到捐獻說：「我們道場一直做善事，默默的做，也不會宣傳，也沒有募捐，拿出來的錢，全是我們自己20多個人辛苦賺來的錢，沒有其他。」她稱所信的是玄武財神，修道修法一切有記載，不了解，不相信，但也請不要侮辱。

大半年來 張開眼就是刀光劍影

二汶由信仰提到教導做音樂的初心，「做音樂的人，唱歌給所有人聽，所有人，就是包括所有人。什麼地方也好，能唱歌，就唱給所有人聽，誰想聽，誰就可以聽，你不聽，覺得不對不好，也沒有關係」。

二汶稱在這大半年受網絡欺凌，如槍林彈雨，張開眼睛看到的就是刀光劍影。最大的痛是有關阿妹（盧凱彤）的部分。她說：「痛，不是因為我也因此懷疑我們之間的感情，痛是因為，原來分別心，可以這樣傷人。」她稱被問「為什麼死的不是你？」時，她也覺得緊隨其後也沒關係。她沒有哭，因這樣別離，眼淚太膚淺。

做人不固步自封繼續向前走

最後二汶提到早前推出新歌《中華．頌》，她說：「今天我說喜歡中國文化，想在創作上嘗試國樂，我卻被如此欺凌，那麼以後還有誰敢愛國？還有誰敢表達自己喜歡中國文化？提起愛國，我們也會極思甚恐。愛一個地方，不是因為她好或不好，什麼地方也有她的圓缺。我們是否至少可以不去否定嘗試？做好自己，好的就繼續好，不好的地方也會進步。我不過是一個很小的角色，繼續努力做好我該做的事，就是我能力範圍可以做到的最好了。做人不固步自封繼續向前走，不就是這樣嗎？」

網民反應兩極 有失望有支持

對於二汶的解釋，有網民留言：「咁識尊師重道，咁明哥呢？」亦有說：「我真心感到好失望」「路不同，但我尊重你的選擇，因咁先係真正的自由。」也有粉絲留言讚她有勇氣，勇於表達。