吉澤亮宮崎葵拍Netflix新片 上郵輪破奇案

新片由曾跟坂元合作日劇《大豆田永久子與三個前夫》的瀧悠輔執導，故事發生在地中海豪華郵輪榮耀號，吉澤亮飾演盡忠職守的客房管家，跟懷着神秘目的登船的宮崎葵在開往愛琴海途中，合力調查海上命案。吉澤亮表示，「由學生時代開始，我已視宮崎葵為偶像，能夠跟她及一眾出色工作人員合作，加上龐大製作費，感覺相當豪華」。Netflix早前公布2022年首季業績，日本訂戶約有4840萬人，目前跟另一串流平台亞馬遜Prime Video瓜分市場，為了增加當地佔有率，當然要斥資拍好戲。《In Love and Deep Water》暫未公布上架日期。