《壯志凌雲2》上映5周續佔票房三甲 湯告魯斯睇賽車賀「登六」

荷李活巨星湯告魯斯前日「登六」，其中一項慶生節目，正是在英國欣賞世界一級方程式比賽，穿著淺藍色上衣襯黑褲、架上招牌墨鏡的他，進入賽車場期間，影迷沿途不斷歡呼，亦有人大叫「生日快樂」，逗得他笑逐顏開，亦懶理防疫規定，逐一跟粉絲握手。除了湯告魯斯外，其他捧場嘉賓包括「地獄廚神」拉姆齊（Gordon Ramsay）、辣妹成員Geri Halliwell等，氣氛熱鬧得恍如嘉年華。

上周五睇Adele表演

雖然湯告魯斯已跟《職業特工隊7》拍檔希莉艾維（Hayley Atwell）分手，但他不愁寂寞，上周五在經理人Maha Dakhil和英國名嘴占士高登（James Corden）陪伴下，到海德公園欣賞Adele演唱會，完騷後更獲工作人員邀請到後台，奉上巨型士多啤梨蛋糕提早為他慶生。

Adele早前接受英國BBC電台訪問，重提今年1月臨時取消「賭城」拉斯維加斯的駐場演出，她表示不會後悔有關決定，因為演唱會製作未夠完美，寧可延期再唱，但這個痛苦的決定卻令她「連續躲在家中數月」，感覺相當難受。

《迷你兵團2》破美國慶開畫紀錄

另外，湯告魯斯監製兼主演《壯志凌雲：獨行俠》在美國上映超過5星期，當地累收逾5.64億美元（約44億港元），早已刷新個人從影以來最佳成績。上周末正值美國國慶長假期，業界估計一連4日可進帳3250萬美元（約2.53億港元），仍穩守票房亞軍位置，韌力驚人。

排名榜首的是動畫電影《迷你兵團2》（Minions : The Rise of Gru），上周五（1日）在美國開畫，業界推算首4日累收1.27億美元（約10億港元），刷新美國國慶假期最高開畫票房紀錄，而前紀錄保持者是2011年上映的《變形金剛：黑月降臨》，首周末收1.15億美元（約8.9億港元）。《迷你兵團2》亦是荷李活史上第10部開畫收過億美元的動畫，成績理想。

《迷你兵團2》導演凱爾巴達（Kyle Balda）接受外媒訪問時承認，他成長於1970年代，深受當時流行文化影響，「成龍的功夫電影，把動作片結合喜劇，對我影響最大」，至於李小龍更是功夫片經典，「迷你兵團穿著黃色戰衣，正是向他致敬」，其他港產片巨星包括周星馳的《少林足球》、《功夫》，以及楊紫瓊的《臥虎藏龍》等，至今仍是導演至愛，因此找來後者為新片角色唐人街「周師傅」配音，負責教導迷你兵團打功夫，其實是導演「自肥」之舉。