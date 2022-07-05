許靖韻盼見偶像李元元 李璨琛爆囡囡返學𥄫仔

Sam否認呷MC醋

劇中講述二人在生仔上意見分歧，Angela還誤會Sam出軌，致感情出問題。Angela說：「講我無意中看到他的手機短信，現實生活中，都試過這種情况，當然傷心，這是天意，不過是很久以前的事，我從不check男友手機，免不開心。」Sam亦不會check太太手機，笑問是否只有女兒元元check他的手機？Sam笑說：「她現在心中只有張天賦（MC），之前因工作將MC的人形紙板拿回家，元元連續數天催我將紙板放入她睡房，話要對着MC瞓。」Angela叫Sam給元元一個MC人形攬枕，Sam即說不可以，否認呷醋，並稱：「MC是我欣賞的歌手，只是囡囡年紀小，攬着男人睡覺，情何以堪。」

Angela未計劃結婚生仔

談到讀K1的囡囡，Sam稱元元人細鬼大，搭校車上學數天便跟他說有個跟她一樣姓李的男同學很曳，喜歡踢櫈，「原來她喜歡曳的男仔」。談到元元密密拍廣告，社交平台有很多追隨者，是否夠交學費？Sam沒回答，稱元元拍廣告，他充當司機，自嘲叫「司機阿琛」。

Angela羨慕Sam有個可愛女兒，自爆是元元粉絲，期待跟對方見面；雖然羨慕，但她未有結婚生B計劃，覺得玩朋友的BB已足夠，沒那麼大責任。

記者：柯美