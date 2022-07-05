Anson Lo驚喜現身「教主碼頭」打卡

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）本月7日27歲生日，一眾「神徒」（粉絲暱稱）為他安排連串生日應援慶祝，其中由7月2日至7日於尖沙嘴天星碼頭五支旗桿位置，安排了超巨型戶外座地LED廣告屏幕播放「Anson Lo & Sontos Giving Day 3D片段」。最近忙於MIRROR演唱會綵排的Anson Lo，前日在社交平台報喜透露新歌《King Kong》MV點擊率超過600萬，又上載自畫「教主碼頭」打卡圖，寫上「大家打卡都想King Kong喺大電視走出嚟」。Anson Lo昨日親身到場打卡，狂擺甫士拍照，令在場「神徒」大感驚喜。