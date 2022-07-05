姚焯菲被影射有不當性關係 父入稟禁發布影片追討賠償

原告為姚焯菲，由父親姚輝文代為入稟。被告為在網上渠道非法發布、傳播或轉發涉案影片的人，以及協助、促使或教唆在網上發布有關影片的人。根據入稟狀，網上渠道包括但不限於「連登討論區」、facebook和Telegram。

姚父稱女兒是全球知名藝人

入稟狀表示，原告為未成年人，是在香港、內地乃至全球的知名藝人和歌手，本訴訟由原告的父親代為提控。被告約於2022年6月23日開始，在香港的社交媒體平台或媒體上，錯誤傳閱或發布據稱與原告有關的3段影片。該3段影片並無關連，分別拍下房間的白色拖鞋、原告試穿白色裙子，以及原告與另一人拖手的片段，並配上並非由原告撰寫的字句。

入稟狀指，影片含有對原告的誹謗性陳述，即虛假和惡意地暗示或影射尚未成年的原告，與別人發生不正當的性關係（improper relationships of a sexual nature），有違原告的公眾形象。因此，原告要求法庭頒令禁止任何人在網上故意發布、傳播或轉發有關影片，並向被告追討懲罰性賠償。

【案件編號：HCA 813/22】

記者：余卓祈