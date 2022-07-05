陳瀅周嘉洛情侶裝玩《獎門人》 張頴康被兒子爆有兩個老婆

陳瀅與周嘉洛一同受訪，陳瀅稱當年拍攝《女人俱樂部》時玩過一次《獎門人》，覺得最經典的遊戲是「辣辣壽司」，她初入行拍喊戲時都是靠吃wasabi練習。

首次參與節目的周嘉洛表示最驚淋水環節，準備了拖鞋及一對襪替換。談到新劇《寵愛Pet Pet》因監製陳耀全確診而停廠，有份參演的周嘉洛表示知道監製身體不適，正在休息，「停廠不知關不關事，我諗可能想小心點和清潔一下，都是停兩日，明（昨）天便開工」。曾確診的他表示不太擔心，康復至今差不多3個月，不清楚是否有抗體，所以都會小心。

恨見陳瀅性感一面

陳瀅透露近日拍完新劇《美麗戰場》的選美情節，問可需穿泳裝？她說有很緊的運動衫，是小背心加短褲，跟泳裝沒太大分別，拍攝時感壓力，因平時很少以如此少布見人。問周嘉洛可見過陳瀅性感一面？他笑言：「未有機會，有機會當然想，平時都是靠看她的社交網。」陳瀅稱小時候曾有長輩提議她參選港姐，但當時怕醜不夠膽。

張頴康太太麥雅緻帶同囡囡和兒子張迅橋（小花生）捧場，錄影前小花生被「獎門人」志偉選中玩遊戲，不怕陌生的小花生表現精靈，依偎在「獎老」阮兆祥懷中。志偉送禮物時，問他有多少家庭成員，小花生笑說：「有一個爸爸，兩個媽媽。」引得全場爆笑。

連詩雅讚陳家樂身形弗爆

同場的連詩雅被稱呼陳太，笑指未習慣，因為還未正式結婚，多謝大家祝福。問陳家樂是否即將往內地開工？她說未知，解釋非不清楚對方工作安排，只是他們很「信邪」，未正式落實都暫不公布，不會不捨得，因為疫情後已習慣，要工作沒辦法，現在科技發達，見面很方便。

談到陳家樂不停叫她增肥，連詩雅甜笑說：「我都唔知點解，其實他沒有叫我增肥，只是見我吃東西吃得很少，想我健康一些。（想儲肥你生B？）不關事，因為我之前會用一些不健康的方法減肥，身邊朋友都會鬧我，擔心我營養不良，但女藝人上鏡很易肥，想弗啲，但他會說面圓圓幾好，這方面男人與女人永遠不會有共識。」問到是否很滿意陳家樂的身形，連詩雅承認：「他一直都很弗，我從沒質疑過，他對自己身形有要求，是勤力寶寶。」

一眾嘉賓錄影時玩得相當投入，朱敏瀚於「搵啖食」環節成首名食到棉花糖的人，周嘉洛隨後亦成功含到髮菜，還大擺甫士，場面搞笑。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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