張堅庭發文悼念羅啟銳 「5天前逼他看我安排的醫生」

張堅庭提到最近鼓勵羅啟銳重拾筆鋒，在facebook重開「歲月神偷專頁」，因羅啟銳寫什麼都出色。他主動致電羅啟銳，關心對方有否做運動與食supplements，對方每次收線都帶着寂寞的聲調說多謝。張堅庭說：「我這個喜歡懷舊的兄弟，在新舊交替的新時代，心情鬱悶，我只是開始為他打氣時，他就不辭而別，留下給我的最後一句『庭，真係好多謝你最近搵我』。」令人感唏噓。

陳詠燊：見羅啟銳如見巨人

導演陳詠燊稱呼羅啟銳為老師，因20多年前，對方在演藝學院教過他一個學期；學生時代見羅啟銳在面前出現，猶如見到巨人一樣。陳詠燊撰長文寫下羅啟銳給他鼓勵的說話。

陳詠燊表示首次執導電影《逆流大叔》就想用《秋天的童話》的主題曲《別了秋天》做電影音樂，可惜版權問題用不上。羅啟銳跟張婉婷結伴到戲院看《逆流大叔》，令陳詠燊受寵若驚，他們看完後，老師向他說了句：「好睇！」後來他有機會為吳浩康的歌填詞，就寫了《船頭尺》向《秋天的童話》致敬。

陳詠燊寫道：「祝老師在另一方安好，也希望張導演節哀，保重。永遠懷念。」

娛樂組