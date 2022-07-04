涉婚外情 「舊愛」申保護令 Ricky Martin捲家暴風波

現年50歲的Ricky Martin於2017年跟瑞典藝術家Jwan Yosef舉行同志婚禮，並收養了一對雙胞胎兒子。2018年底透過代母，女兒Lucia出世，其後再增添另一家庭成員。

據美媒引述波多黎各的報章報道，匿名男子與Ricky Martin發展婚外情7個月，約兩個月前分手，但Ricky Martin似乎未能接受，除了不斷致電滋擾外，又至少3次在該男子的寓所附近徘徊，匿名男子憂慮人身安全，所以入稟申請保護令。據悉法院上周五接受呈堂證供後，在當地的家暴法下，向入稟男子頒布保護令，禁止Ricky Martin埋身及致電對方。警方發言人稱未能跟Ricky Martin取得聯絡，而保護令至少維持一個月，之後會檢視情况再考慮是否延長。

Ricky Martin的發言人回覆美國《人物》雜誌時否認有關保護令的指控，稱完全錯誤及虛構；又稱「我們有信心真相出來後，Ricky Martin將會獲得平反」。

前經理人入稟索欠薪

另一方面，Ricky Martin與前經理人Rebecca Drucker於2014至2018年，以及2020年至2022年期間曾合作。後者在入稟狀稱一直協助Ricky Martin處理唱片合約、巡迴演唱會及贊助商等事宜，並為Ricky帶來數以百萬美元計收入；Rebecca稱2020年9月Ricky的歌唱事業陷入低潮，是她協助對方東山再起。Rebecca又指控Ricky提供的工作環境甚惡劣，讓她受到不堪對待，並經常向她撒謊，令她被迫於今年4月請辭，因此入稟向對方索取300萬美元（約2340萬港元）的欠薪及佣金；對此Ricky Martin方面未有任何回應。