力證姚焯菲心情靚 15歲鍾柔美未拍過拖無密照

Yumi於回歸騷跟姚焯菲（Chantel）合作，可有慰問被惡意發放影片的Chantel？她說：「她沒有不開心，我們傾得好開心，知事件已處理，沒有怎樣問候她，也沒有八卦她有沒有拍拖。」對於Chantel被指出走新西蘭散心，Yumi說不是，知道Chantel已計劃很久，很羨慕對方，她都好想旅行。15歲的Yumi表示不擔心會發生密照流出事件，因未拍過拖，現時專注學業不想拍拖，但自爆曾有師弟主動搭訕，但不知算不算被追求。

Gin Lee否認回大馬結婚

Gin Lee表示與環球合約直到完成無綫節目《聲夢傳奇2》，以及推出新專輯。傳她簽約英皇，她稱未有定案，完約後先回馬來西亞為父母慶生，未知留多久。是否回去秘密結婚？Gin Lee強調不是，還有很多音樂上的事想做，結婚和工作完全無衝突，但沒有這個計劃，事業為先。

擔任《聲夢2》導師的Gin Lee承認十分喜歡13歲學員趙紫諾（Sabrina），讚對方有潛質，「我覺得她好犀利，咁細個把聲又厚，好鍾意她，首輪搶學員已想搶她，但不夠林奕匡快」。

記者：林祖傑