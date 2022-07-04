「獎門人」毋懼疫情招待觀眾 曾志偉盡做 有責任提供娛樂

做多少集視乎觀眾反應，志偉笑稱如反應一般就做兩集，其後解釋，「今年是無綫55周年，會有一個55日倒數，節目最少做到台慶後」。嘉賓會先邀請未玩過的藝人，一班「老腳」稍後登場，玩得叻會新舊對決。以往「獎老」會否現身？他笑言陳小春、林曉峰與王祖藍賺夠就會回來，金剛又溝緊女；最有義氣是錢嘉樂與阮兆祥。

掀搶飛潮 笑稱配MIRROR飛

有指今輯獎門人吸引不少贊助商爭崩頭，志偉多謝大家捧場，透露現時獎品總值超過1000萬，會有現場觀眾，希望每名藝員和入場觀眾滿載而歸。阮兆祥問他會否研究現場觀眾是否實名制？因為門票搶得好緊要。志偉搞笑說：「我們會配一張MIRROR飛。」志偉直認擔心疫情，但理不到太多，他們職責是服務社會、娛樂觀眾，錄得多少集就多少。對於再有劇組演員中招，他說同事每日入廠前先做檢測，確保安全。

日前回歸晚會李克勤與內地歌手周深參與的表演環節《希望》，被發現是兩年前的舊片，網民認為如此盛事用舊片不恰當。志偉表示以他所知當時想李克勤與周深再合唱，但配合不到檔期，便想到二次創作，用舊的合唱片，加上新佈景，以及姚珏拉小提琴的新元素，出來效果其實不錯。至於受負面新聞困擾的姚焯菲，疑與家人飛往新西蘭散心，他稱對方只是暑假去玩，很合理。

麥美恩升呢做獎老，問她是否會在節目展示最癲一面？她自稱貪玩，可讓大家知道遊戲可以玩到幾癲，是最佳示範人選。她最期待的遊戲是「落雨擔遮」及「搵啖食」，希望喚起大家回憶。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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