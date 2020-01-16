AK任演唱會嘉賓 馮允謙搲MIRROR飛

感觸嫲嫲離世未能捧場落淚

Jay父母、親友、圈中好友梁釗峰、林奕匡、蔡一傑與林德信等捧場。他感謝父母來港支持，但遺憾湊大他的嫲嫲未能欣賞而傷心落淚，「小時候爸爸在港工作，媽媽與嫲嫲在加拿大湊大我們3兄弟，跟嫲嫲關係密切。來港發展不順利，嫲嫲鼓勵說我好叻仔，曾說過將來開演唱會請嫲嫲看，可惜兩年前因疫情嫲嫲離開了，為她寫了首歌《給缺席的人唱首歌》」。

Jay為演唱會秘密練舞，與徐㴓喬（Asha）合演吸血鬼三步曲環節，又唱又跳演延續《一步一悔過》MV吸血鬼愛情故事。其後他換上黑色西裝，跳舞時胸肌乍現，觀眾興奮歡呼。MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）擔任嘉賓，Jay讚AK時說好大隻，跳舞又叻，請到對方做嘉賓是奇蹟。二人合唱《開始倒數》，Jay笑問AK：「我幫觀眾問你，（MIRROR演唱會）會不會除衫？」AK賣關子稱買演唱會票入場就知他會否除衫，Jay稱買不到MIRROR演唱會飛，AK說：「放心，你有票㗎啦，一定。」Jay讚AK超級謙虛和友善，AK透露兩人將有新合作，說Jay是他的偶像。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com