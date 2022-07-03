【開箱】《漫畫殺人狂》 菅田將暉繪出連環命案

目擊兇案變創作靈感

《帝一之國》永井聰執導的《漫畫殺人狂》，講述立志要成為著名漫畫家的山城圭吾（菅田將暉飾），畫功出眾，但個性善良，無法畫出懸疑恐怖漫畫中的兇殘主角，只能當助理過活。正當山城打算結束漫畫助理生涯之際，老師指示他外出取材，為某寓所素描。山城因此誤打誤撞闖進兇殺案現場，目睹兇徒兩角（Fukase飾）屠殺寓所內一家四口。

山城是兇案第一目擊證人，卻沒將兇徒容貌等事告知警方。山城其後將殺人犯樣子及兇案現場繪畫成懸疑漫畫《34》，將兇徒兩角「美化」為男主角「匕首」，憑破格劇情與超卓畫功而大賣，山城成為超人氣漫畫家。其後發現《34》情節，與現實中多宗冷血命案相似。智勇雙全的刑警清田俊介（小栗旬飾）也發現這線索，誓要將連環殺人犯緝拿歸案，但他懷疑山城對案情有所隱瞞。

《漫畫殺人狂》故事來自日本漫畫界傳奇人物長崎尚志，他曾擔任著名漫畫雜誌《Big Comic》、《週刊少年Sunday》、《Big Comic Original》編輯。長崎尚志花10年時間與編劇川原杏奈及永井聰撰寫《漫》片劇本，描述漫畫家創作的心路歷程。山城隱瞞案情，將兇手繪成漫畫，惹來兇手兩角反過來模仿山城作品的情節來犯案，山城成為「共犯」，情節引人入勝。

片中出現大量漫畫繪圖，由《帝一之國》原作者古屋兔丸獻藝。山城爆紅的作品《34》，則由畫風細膩的《美少年計劃》江野朱美代筆。電影開拍前，菅田將暉為揣摩角色，學習繪畫漫畫，感受如何改變力度畫出粗幼不同的線條，花了許多時間練習，務求具備臨摹技術。

《漫畫殺人狂》由影帝菅田將暉主演，扮演的漫畫家山城，由於個性善良，無法創造出邪惡角色，卻因目擊滅門慘案兇手的瘋狂樣子，人生從此改寫。由頹廢漫畫助手，到撞見殺人案時的驚嚇，以至隱藏秘密的焦慮不安，菅田將暉演來層次分明。

小栗旬客串刑警搶鏡

同樣影帝級的小栗旬飾演刑警清田俊介，雖然是配角，但角色搶眼。清田俊介本是不良少年，改邪歸正後當上刑警，憑着對漫畫的熱愛，找出連環殺人案與漫畫《34》的關連；這角色的正義感，也成為山城不再隱瞞案情的轉捩點。繼《銀魂》、《鎌倉殿的13人》等電影後，《漫畫殺人狂》已是小栗旬與菅田將暉第5度合作，片中兩人合作破案，默契及火花十足。

不得不提扮演連環命案真兇兩角的Fukase，原是日本樂隊SEKAI NO OWARI（世界末日）主音，首次參演電影，挑戰演繹喪心病狂的殺人狂。據悉Fukase一度想婉拒邀約，幸獲隊友Saori鼓勵，他才花一年多時間揣摩角色。Fukase扮演殺人犯，捨棄面目猙獰的典型演繹方法，反而像「小孩」般帶點天真，更突顯角色的反社會人格，讓人不寒而慄。Fukase雖是演戲初哥，但毫無青澀感覺，詭異舉止帶出角色瘋狂，難怪先後拿下報知電影獎、日本奧斯卡及日本電影評論大獎的最佳新人殊榮。

上映日期：6月30日