《迷你兵團2》美國優先場收8300萬

《迷你兵團2》英語版集合《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊、《男女單打戰》史提夫卡維（Steve Carell）、《NASA無名英雌》女星泰娜芝漢森（Taraji P.Henson）、《幼稚園特警2》龍格爾（Dolph Lundgren）、《殺出個黎明》丹尼齊奧（Danny Trejo）等獻聲。故事講述犀利哥年紀細細已滿腹邪惡大計，夢想稱霸地球，可惜處處碰壁，直至遇到迷你兵團，聯手建造大本營及強勁武器。當惡名昭彰的超級六惡人聯盟，作反踢走了大佬威龍哥後，身為聯盟「忠粉」的犀利哥，把握機會自薦加盟；但犀利哥的足智多謀惹怒六惡人，迷你兵團這班「最佳損友」為了拯救他，臨急抱佛腳苦學功夫，齊心合力向六惡人挑戰。