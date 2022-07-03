隊友染疫辭演 龜梨和也驚喜現身《Music Day》

【明報專訊】日本NTV電視台年度音樂大騷《The Music Day 2022》昨日在千葉縣舉行，相隔3年再次招待現場觀眾，氣氛熱烈；男團浪花男子、Generation from EXILE TRIBE、女團AKB48、NiziU、日向坂46、歌手菅田將暉及Yoshiki等輪流獻唱。原本有份演出的男團KAT-TUN，成員上田龍也及中丸雄一日前感染新冠肺炎而辭演，剩下龜梨和也昨日獨自驚喜現身，與大會主持櫻井翔合唱《Crystal Moment》。龜梨表示隊友確診，但仍想演出，於是找櫻井翔合唱，又稱隊友應該在家收看直播。