搶睇結局兩集 《怪奇物語4》粉絲一度癱瘓Netflix

《怪奇物語4》結局篇第8及第9集分別片長85分鐘及150分鐘，本月1日美國時間凌晨3時，香港則在同日下午3時上架。據美媒Variety引述即時網絡服務監測網站Downdetector.com資料，當《怪奇物語4》最後兩集上架後，用戶向Netflix回報的問題激增，該平台出現錯誤碼的投訴，1小時內近1.3萬用戶未能登入Netflix。不少觀衆因未能收看，紛紛到社交網申訴，並出現大量《魔都獵人：骸骨之城》男星占美保華（Jamie Campbell Bower）扮演奸角大魔王Vecna的迷因圖。

結局兩集劇掀討論

《怪奇物語4》結局兩集在社交平台亦掀起討論，由於一早預告第5季將會是最終章，所以第4季結局留下什麽伏筆特別受關注。譬如實驗室的Brenner博士遭軍方射殺，另一博士Owens卻未有交代，如果這角色仍在生，下季或會幫助Eleven等人對抗大魔王Vecna。Jonathan與Nancy的感情現暗湧，加上Steve對Nancy餘情未了，這三角關係在第5季會如何發展，也引起粉絲熱議。

另外，Max以己作餌，最終遭Vecna重創，原本心臟停頓，Eleven利用超能力讓她起死回生，然而傷勢太重，送院後陷入昏迷。Eleven前往探望，進入Max的精神世界，也只見漆黑一片。到底Max能否蘇醒，大概要留待第5季才能解答。加上異世界大門開啟，Vecna其實未完全隕滅，可以想像最終回將有一場腥風血雨等待Eleven等人面對。

《怪奇4》一周收視登頂

另一方面，資訊和市場測量公司尼爾森（Nielsen）昨日公布了5月30至6月5日美國各大串流平台十大收視排名，《怪奇物語4》以72億分鐘登頂，並且刷新了尼爾森一星期最高收視，之前的紀錄保持者為真人騷《養虎為患》，以及劇集《黑錢勝地》，2020年春季分別錄得50億觀看小時。5月30至6月5日一周收視僅次於《怪奇物語4》的，同樣是Netflix劇集《依法犯法》，Disney+的《星戰》外傳《歐比王肯諾比》，以9.58億分鐘佔第3位。Prime Video《黑袍糾察隊》位列第4。第5至7位均是Netflix劇集，順次為《黑錢勝地4》、西班牙語劇《Wrong Side of the Tracks》及《葛蕾絲和法蘭琪》。Prime Video《夜空》（Night Sky）佔第8位；第9及第10位同為Netflix作品，分別是喜劇《媽咪也打工》及競技真人騷《不熔有失》。