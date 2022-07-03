轉眼變8磅「火雞仔」 鄭俊弘何雁詩曬全家福賀囝囝滿月

何雁詩表示過去一個月經歷過哭與笑，還有好迷失的時候，但每次看到兒子成長，覺得一切很值得。她形容兒子長大得太快，一個月前是6磅「小饅頭」，現已是8磅的「火雞仔」。他們在兒子出生前3天開始搬屋，慶幸父母幫忙打點，何雁詩讚媽咪是「MVP」，又感激爸爸為她買補品和孫兒尿片，三代同堂好感恩。

李丞責為Asher改中文名

何雁詩解釋兒子英文名Asher有Happiness的意思，Douglas則是鄭俊弘外公名字，希望兒子像爸爸重情重義，記着有家人永遠在背後支持作後盾。她暫未透露Asher的中文名，只稱由玄學家李丞責改名，日前已領取出世紙，但何雁詩與鄭俊弘中文麻麻，寫幾次都寫錯兒子名字，要勞煩職員幫手改。

吳日言產後包到冚出院

吳日言與丈夫Barry育有3歲女兒Beatrice，今年3月宣布懷第2胎，日前順利誕下兒子，與女兒湊成「好」字。她昨日在社交網分享丈夫陪同出院片段，寫道：「都唔知幾時變咗一個傳統，出世嘅BB要送禮物畀家姐哥哥，小朋友有禮物收就一定開心！」片中見她戴帽、全身包到冚及手抱兒子，女兒則伸手摸弟弟額頭，連父母代弟弟送的禮物也不顧，畫面有愛。

記者：林蘊兒

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