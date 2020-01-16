被指私聊5分鐘盛惠$1500 楊思琦澄清無開抖音「收費咪」

楊思琦知道「付費連線」惹起的非議，她說：「我聽到有些負面的評論，沒想過要公開解釋自己沒有收錢，因為澄清沒有用，只會被認為解釋是在掩飾，支筆喺人哋度，我實在沒法子。今次你（記者）向我求證是否有收錢，我才回應，我沒有開『收費咪』。」

「公開跟網民聊天 免費的」

楊思琦稱「收費咪」是抖音給主播用的新功能，知道有其他主播跟粉絲連線是收費的，不明為何沒有遭非議，反而自己沒收錢卻成為話柄？她說：「看過我直播的也知道是公開跟網民聊天，有時網民講看過我演出的電視劇或其他工作及生活話題，這些互動是溝通，免費的！」對於有網民支持「付費連線」是粉絲支持偶像的舉動，並非強迫？楊思琦稱各人做法不同，自己沒打算跟粉絲一對一聊天要收錢。

大半年未返港 掛念子女

楊思琦的抖音短片中有時搞笑又唱歌，她的歌喉也成為話題，香港回歸25年，日前她拍片唱《東方之珠》慶祝，但有網民嫌她走音，留言帶諷刺：「給你一個服字！勇敢！」、「答應我，以後不要唱了！」問楊思琦是否對自己的歌喉有信心？她稱唱歌、搞笑也是大家輕鬆交流，不介意別人講什麼。她去年底返內地工作，已逗留了大半年，稱會返港但仍有工作在身，很掛念一對子女，每日也跟子女視像見面。在過去大半年，她在內地狂接工作，因為返內地要隔離21日，故把握機會掙錢。她的抖音帳戶有逾80萬粉絲，很努力經營，拍不同類型的視頻吸引內地粉絲。

愛買磚頭是隱形富婆

楊思琦大女10歲、細仔2歲，大女是跟吳帥所生，成為未婚媽媽。2019年宣布在美國結婚兼添了一個兒子，但她的丈夫似神秘人，從未曝光，並引起很多揣測。楊思琦當選港姐時住大坑西新邨，被稱「屋邨港姐」，她入行後投資有道，喜歡買磚頭，數年前被爆擁5個物業，是隱形富婆。

娛樂組