回歸騷播李克勤舊片惹網民不滿 姚焯菲險墮升降台靠鍾柔美打救

前日是香港回歸25周年，各界有不同慶祝活動，其中假紅館舉行的《香港回歸祖國二十五周年文藝晚會》原定直播演出，但因掛8號風球，大會決定改為錄播。據稱大會鑑於天氣不穩定，為穩陣起見，前一晚已安排演出藝人及歌手錄影。今次參與演出的紅星眾多，包括劉德華、譚詠麟、成龍、謝霆鋒、陳偉霆、羅家英、莫華倫及姚珏等。

英皇稱片段是大會安排

演出名單中有李克勤，他近月身在內地參與歌唱節目《聲生不息》，晚會場刊顯示他與周深以視頻方式參與表演環節《希望》，姚珏則在該環節拉奏小提琴。不過節目播出後，有網民發現李克勤與周深的服飾及舞台背景，均與他們2020年參與內地節目時一樣，片段明顯是兩年前合唱的舊片。此事引起很多網民議論，有認為在慶回歸晚會這個大型活動，播舊片不能接受。《明報》向李克勤所屬的英皇娛樂查詢，回覆表示播放該片段是大會安排。至於無綫至截稿前未有回應。

15歲姚焯菲（Chantel）近日爆出緋聞，因被惡意發放影片一事，她的父親以監護人身分向高等法院申請民事訴訟。Chantel連日來工作如常，心情未受影響。前晚她在回歸晚會跟鍾柔美及詹天文跳唱《發熱發亮》，展現青春活力，狀態甚佳。

Chantel開直播心情靚爆

Chantel昨午原本到荃灣出席商場活動，但因8號風球取消，令一班「小菲象」（粉絲稱號）未能見偶像感失望。Chantel昨午在歌迷會的社交網開快閃直播補數，跟「小菲象」見面及聊天，她心情靚爆，不時露出甜笑。她談及在回歸晚會演出曾發生驚險事，當時站在升降台準備升上舞台，由於站得較邊位置，差點墮下去，幸好鍾柔美及時拉着她。Chantel又開心見到天王劉德華，當時她們在走廊傾偈，詹天文突然一臉驚訝掩嘴，原來見到劉德華正行過來，還跟她們打招呼，之後影合照。詹天文昨日在社交網分享她們跟劉德華、譚詠麟、陳偉霆等合照，稱好開心演出回歸晚會，跟眾多前輩同台，非常榮幸，希望以後有更多機會跟前輩們學習​​​。

與家人到新西蘭旅行

Chantel將推出新歌《#BFF》，跟粉絲分享拍MV趣事；她稱有一幕食雪糕鏡頭，工作人員準備了10多支雪糕，因怕她們未拍完已食晒，或拍出來效果不好要重拍。她笑稱想NG多幾次，可以食多幾支，但食完一支雪糕已經飽了。她應粉絲要求唱半首新歌《#BFF》，粉絲大讚好聽及讚她歌藝有進步。提到本月24日舉行的《香港金曲頒獎典禮》，她對得獎與否抱順其自然心態，又透露會跟家人到新西蘭旅行，想去當地拍攝《哈比人》的場地，昨晚她已出發，在社交網上載身處機場的照片。

娛樂組