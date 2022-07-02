上月為女友慶生 拍拖欣賞拳賽 山崎賢人廣瀨鈴半同居

據《週刊文春》報道，廣瀨鈴在上月18日結束工作後回家，會合男友山崎賢人一同離開寓所，前往附近停車場取車。男方陪女友迎接24歲生日後，玩到凌晨才結伴返回香閨。19日下午，山崎賢人與廣瀨鈴再駕車外出，並相約兩名好友前往東京巨蛋，觀賞有「神童」之稱的那須川天心對「K-1王者」武尊的世紀拳賽，作為慶生節目。據報該場比賽一票難求，當日亦吸引不少藝人前往欣賞，包括《勿說是推理》菅田將暉、《金魚妻》岩田剛典及《輪到你了》橫濱流星等。

事務所拒絕回應

山崎賢人與廣瀨鈴為掩人耳目，前者在場外先行下車，後者則與好友購物後，折返場館會合男友。據報他們在包廂內觀賽，刻意保持距離，直至比賽結束，廣瀨鈴與山崎賢人前往停車場取車，途中警戒心開始鬆懈，男方伸手摟着女友，表現親暱。返回廣瀨鈴寓所後，負責掩護的好友火速離開，留下一對小情侶共度二人世界。翌日上午，廣瀨鈴獨自外出開工，山崎賢人也返回自己寓所休息。

報道指，廣瀨鈴最近搬屋，還未整理物品，仍邀山崎賢人到訪甚至過夜，可見二人關係非比尋常。報道又指山崎賢人近期甚少返回自己寓所，大部分時間都在女友香閨留宿。二人早於2016年合演純愛電影《4月是你的謊言》，當時曾傳緋聞，但外間視為宣傳伎倆，未有認真看待。

有傳山崎賢人與廣瀨鈴拍拖一事，雙方事務所均已知情，《週刊文春》求證真偽，事務所回應指，私人事務交由藝人自行處理，似間接承認戀情。

出席新片記者會

提起山崎賢人，主演新片《王者天下》續集將於7月15日上映，前日他偕拍檔吉澤亮、橋本環奈、清野菜名、玉木宏、佐藤浩巿及豐川悅司等出席東京首映禮。山崎賢人對新片充滿信心，大讚是他看過最厲害的電影，又指戲中最令人感動的是主角之間的羈絆。

另有日媒指，山崎賢人自演出《Good Doctor》後，相隔4年再為免費電視台拍劇，估計是TBS電視台10月開播的秋季重頭劇，詳情有待電視台公布。

文：蘇珮欣