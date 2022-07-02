李思捷10個造型演音樂劇 曾航生何婉盈唱金曲兼放笑彈

李：結婚生仔等時機

李思捷表示劇中多達10個造型，很有難度，因本身演出舞台劇的經驗少，故要勤加練習，他說：「特別要練把聲，劇中有40首經典金曲，我都有份唱。」他稱當構思將《再見亦是朋友》搬上舞台，演出人選非歌曲原唱者何婉盈及曾航生莫屬，這組合絕對是港人的集體回憶。

該劇圍繞何婉盈與曾航生的愛情故事，現實中李思捷的感情世界早有所屬，更表示與內地圈外女友拍拖多年，感情穩定，已視對方為家人，也有結婚及生BB的計劃，正等待時機及緣分。

曾：終於有機會搞笑

音樂劇背景設定1980年到2000年，要扮學生的曾航生笑說：「無需擔心，大家都話我跟何婉盈由出道至今、樣貌都差不多。我們是幾十年朋友，劇中有經典歌加搞笑元素，我覺得好有趣，加上疫情下大家心情不是太好，能夠以歌曲令大家共鳴，又可以帶歡樂給大家，覺得好有意思。」他自認很喜歡搞笑，但一直苦無機會，今次終於有機會讓他一試，還能與心目中的搞笑高手李思捷合作，感到十分開心。

何：一定會再拍劇

曾航生表示近年專注拍劇，其實唱歌才是終身職業，沒放低過，一直有教唱歌，疫情下計劃做YouTuber，在網上分享好歌及教唱歌。何婉盈是1990年代無綫花旦，去年重投演員之路，客串無綫劇《廉政狙擊．黑幕》。她表示再拍劇感到十分開心，「女兒已15歲，不需花太多時間照顧，我就做喜歡的事，如時間許可，一定會再拍劇」。

場地：新海柏工程有限公司

記者：林祖傑