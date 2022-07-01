《闔家辣》入圍兩外國影展 呂爵安首拍何啟華Locker情同兄弟

Edan在片中與何啟華（阿Dee）、林家熙（Locker）情同兄弟，雖首次合作，但戲裏戲外都表現投契。其中一場在大牌檔盡訴心中情的戲，講到Edan家人希望他置業，反映時下年輕人的實况和壓力，身為兄弟的阿Dee和Locker陪飲陪傾，拍攝時，3人真飲酒，有些醉意更投入。

即興二創邊跳邊rap

Edan孖阿Dee和Locker趁空檔將歌曲《天水圍Gang Gang》二次創作成《闔家辣Gang Gang》，邊跳舞邊rap︰「拍多20幾take都唔驚，完全冇嘢好驚，我哋係《闔家辣》Gang Gang，有導演唔驚，唔睇《闔家辣》就好驚。」不過與前輩鄭中基同場時，3人即收起爛玩一面，跟鄭中基及監製陳可辛討論劇本、對白和試戲，表現恭敬。

娛樂組

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