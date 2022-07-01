佗B逾4個月 胎兒患巴陶氏症 莊韻澄忍痛決定終止懷孕

「女兒五官和器官都正常」

正在休養的莊韻澄昨日接受《明報》電話訪問，她透露早前抽羊胎水後，驗出腹中女兒染色體T13有問題，有很大機會隨時胎死腹中，即使出世存活率也不高。經醫生建議，最終忍痛決定終止懷孕。她說：「這罕見病例，大約2萬分之1的機會發生，即是每2萬名孕婦之中有一人不幸中。醫生建議我採用『引產』手術，順利誕出BB，過程僅花半小時，好處是完全沒有傷口，對子宮和身體的傷害最小，不影響日後再懷孕機會。」她一早為女兒取名Jolia，術後見到女兒鼻子高高，且五官和器官都是正常，她和丈夫一起送別女兒。

與丈夫做基因檢驗 準備再懷孕

經歷今次不幸，莊韻澄承認對再懷孕留下創傷和陰影，擔心會再發生同類情况。雖然染色體T13出問題與遺傳基因無關，但她為安心，已經跟丈夫接受基因檢驗，為下次再懷孕做準備。她說：「待身體休養好之後，會再嘗試自然懷孕，萬一再出意外都沒有辦法，有一個兒子陪我已心滿意足。」

記者：林蘊兒