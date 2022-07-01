由《延禧》到《尚食》 吳謹言許凱甜蜜互動有默契

拍攝前惡補廚藝

《尚食》中姚子衿（吳謹言飾）與朱瞻基（許凱飾）跟《延禧》魏瓔珞、傅恆的個性截然不同，吳謹言表示接劇本時看了三遍才明白姚子衿的心路歷程，因她走的每一步都有很多考慮。她笑言最大挑戰是要下廚，之前完全沒有經驗，拍攝前找師傅學了很久，現在學到一道拿手菜式，就是榴槤燉雞。許凱亦未演過朱瞻基這類角色，剛開始找不到皇帝的感覺，導演教他想着眼前的一切都是他的，慢慢就找到了感覺。劇中講許凱嘗到很多美食，他大爆拍攝時，大家間中會在現場吃火鍋。

喜歡「浴桶之吻」

劇中姚子衿與朱瞻基有很多甜蜜互動，吳謹言表示會提前跟導演討論劇情，哪裏該刪、哪裏該多點等，她跟許凱曾一起刪了一場吻戲，因那時姚子衿跟朱瞻基的感情都是收藏着。她特別喜歡的場口是「浴桶之吻」，感覺很甜蜜。許凱表示會商討用什麼方式表達戀愛的感覺，他知道大家很喜歡「書櫃壁咚」及「浴桶之吻」。

虛心接受批評

他們有留意《尚食》播出時網上有不同評價，吳謹言表示平時看劇會同時看網民意見，見到好的評語當然開心，不好的也會接受批評，繼續進步。許凱同樣會看每個人的意見，有些評論說得有道理，會虛心接受。他們多謝香港觀眾一直以來的支持，疫情下要保重身健。

娛樂組