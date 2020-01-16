Marf棄齊蔭造型 「長髮披肩有安全感」 張敬軒年底開Side Track騷回饋歌迷

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

張敬軒（軒仔）獲大批粉絲支持，有小粉絲特別送上一袋方包給他做早餐。軒仔事後在社交網說︰「我彷彿見到自己有個仔。」又分享跟粉絲的自拍照，被指是他「下一世老婆」的七仙羽（七師傅）也有現身，並向軒仔送抱。

籌備巡唱 最快明年出發

軒仔表示完成26場演唱會後，只休息了日半，近日忙還廣告債。由於疫情期間不能外遊，他趁放假帶一支酒入梅窩，跟朋友行山露營，當去泰國旅行。他笑說：「玩到損手爛腳，但都開心。」他好想旅行，兩年前已準備行李，但今年未能成行，因要籌備巡迴演唱會，最快明年出發，美加是其中一站，但要洽談，因個騷較大型。他透露下周會有演出，會每日做檢測保障大家。

確保歌迷會會員買到門票

有傳軒仔年底再開紅館演唱會Part 2，他否認，稱年底會舉辦全新的演出，今次想照顧很多歌迷想聽的非主打歌（Side Track），而紅館場地好爆，會找其他場地做小型演唱會，送給知音人，最重要確保歌迷會會員有門票。他提到之前紅館演唱會，歌迷會已實施實名制售票，他花7位數字購入一套系統，保護購票者的個人資料。他說：「所有資料只在我手上，始終我不是新人，好想回饋歌迷，所有歌迷買到門票是大原則。搞實名制真是有苦自己知，見到Tyson Yoshi、MIRROR搞實名制，我感同身受，好明白要做到令每個人開心是好困難的事。」

籲歌迷理性消費 不要場場睇

軒仔透露搞實名制售票的支出在他的歌酬扣，希望保證歌迷買到票會開心，但不要場場睇，要理性消費。他表示疫情下大家搵錢不容易，歌迷會亦豁免了會員交2021及2022年會費，因他這兩年沒有搞活動，行政費不少於6位數，由他支付。他有感入行20年，老歌迷們好忠實，想為他們做多些事，也多謝新加入的粉絲應援方式，但他的年紀已是家長級，不想大家花太多錢，買碟、睇騷、支持吓他代言的產品就好了。

Ivy So愛留長髮 不捨得剪短

Marf與Ivy So昨日結伴亮相。Marf一改齊蔭造型，變為分中間界加髮夾。她稱最近忙練歌舞及學戲，頭髮長了無時間修剪，故嘗試分界，讓額頭呼吸新鮮空氣，換新造型見大家好興奮，亦想試不同造型。她表示會再徵詢意見，才決定換什麼造型 。

Ivy So連日出席活動密密搵銀，笑稱好開心，可跟粉絲互動又可睇鞋。她透露求學時向媽媽要求剪短髮方便打理，但剪短後傷心爆喊，故長大偏愛留長髮，不捨得剪短。Marf笑言若為拍劇剪短髮可以考慮，但相信會躲在家偷偷喊，「我覺得長頭髮披在肩膊上好有安全感」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com