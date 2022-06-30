竹內涼真厭倦3日剪1次「栗子頭」 原作者推薦平手友梨奈擔正 讚真人靚過上鏡

《與你在世界終結之日》竹內涼真、《我的殺意戀愛了》新木優子、《龍櫻2》平手友梨奈及《半澤直樹》香川照之合演的《六本木Class》，將於7月7日在朝日電視台首播，全季共分13集，篇幅比一般日劇較長，但比韓版《梨泰院Class》16集為短，估計劇情略為濃縮，香港觀眾可以透過「黃Viu」煲劇平台收看。

朴敘俊曾說維持髮型比想像中麻煩

昨日在《六本木Class》記者會上，竹內涼真被問到是否已經習慣「栗子頭」髮型？他表示這個造型已經維持3個月左右，感到相當親切，「不過，為了連戲必須每隔3日修剪一次，今日舉行記者會，所以今早再剪，令我感到很厭倦」。事實上，《梨泰院Class》主角朴敘俊早有同感，兩年前他在網上直播表示：「我維持這個髮型已半年，每隔4日便要修剪一次，比想像中麻煩，勸大家不要模仿。」

在《六本木Class》扮演日版「張大熙」的香川照之聞言即說，「栗子頭」大受劇組歡迎，除了竹內涼真之外，就連燈光師和攝影師助理亦照辦煮碗，相信新劇開播後，有望掀起熱潮。竹內涼真亦笑說：「真的很方便，不用30秒便吹乾了。」

為了替新劇造勢，電視台邀請《梨泰院Class》原作者趙光真到場跟一眾主角見面，他表示看罷平手友梨奈主演電影《響～Hibiki～》後，覺得她跟韓版「趙以瑞」很相似，於是向劇組推薦她拍《六本木Class》，平手聞言即說「非常感激」。趙光真又說，首次跟日版主角見面，感到非常驚喜，大讚他們「真人靚過上鏡」。

六本木實地取景難度高

有記者問平手友梨奈拍攝《六本木Class》有何難忘事情？她表示在六本木實地取景，尤其是在人群中奔走，難度相當高，香川照之反問平手：「像你這個年紀，不是很適合逛六本木嗎？」她回答：「我很少去六本木，感覺是比澀谷更成熟的地區，充滿奢華時尚感覺。」香川照之繼續追問：「你經常逛新宿嗎？池袋呢？」平手笑而不答。