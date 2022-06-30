林利求和盼太太息怒 Erin累透：好聚好散

搬到酒店暫住的林利，昨日凌晨4時於社交網發文盼太太息怒，「我已經盡力了，回頭是我的生活，感恩媽媽給能量，看清楚，當然對老的時間表愈來愈近，我最後的壯年10年，沒有任何喜怒哀樂，只要讓自己開心的走下去，跟我以前的生活方式是一樣不會改變，感性之後也被感性落寞，晚安，希望太太息怒，我會盡力把所有要的情緒放下給你」。

Erin連環發文表態

Erin在林利發文後連環出帖文，先表示：「好聚好散，願一切順心，祝福……謝謝你，我什麼都不要，你不必履行任何承諾了，我真的很累了。」

之後轉載短片並留言：「當你看懂一個人的時候，你會感動；當你看透一個人的時候，你會失望……當看透一切時，你或許會更坦然，更能接受最壞的一切。看透事，看透人，不是要對人心失望，也不是要對人疏遠，而是知道了人與人之間，需要互相包容和遷就。人生在世，沒有什麼是絕對好的，也沒有什麼是絕對完美的。或許，當你看透一切時，最真的感觸就是：除了健康快樂的做自己，沒有比這個更重要了。」接着Erin再轉載「看清一個男人最好的方式：談錢」短片，寫了3次「《好文分享》看了就懂！真的」，疑向林利控訴。

娛樂組