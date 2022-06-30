本土演員難複製 任達華信港產片會愈來愈好

演戲以來，任達華有逾百部作品扮演警察，從CID到PTU，對警察有特殊情結的他說：「從小看爸爸穿制服的背影，幫他把皮鞋擦亮，看他對職業的尊重，覺得這是非常神聖的工作。」2010年他憑電影《歲月神偷》的修鞋匠角色奪得香港金像獎影帝，他稱角色是香港人精神，大風大雨，一個男人要為家庭負責任。

提議年輕演員多到內地交流

經歷香港電影業從黃金時代再到暗淡，2003年CEPA簽署，合拍片盛行帶動影業起飛，近兩年因疫情令香港電影似乎慢了。任達華感謝祖國給香港很多好政策，回歸後多了交流，市場大了、資金多了、場景豐富了。香港電影可以拍大山、沙漠、大雪、平原與高山等。他敬佩內地演員的專業，台詞、表情及功夫一流，認為香港年輕演員要多到內地交流學習。不過香港演員的港味、人情味，難以複製，「香港電影沒有死過，只有承傳。香港人懂得變通、團結、包容，最困難時，香港人自己走出一條路，繼續向前走，我絕對相信香港電影會愈來愈好」。

娛樂組