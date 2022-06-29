伙父母開古典音樂會圓夢 王菀之身兼6職壓力大消瘦

Ivana身兼6職，包括投資者、主辦、創作總監、監製、鋼琴伴奏與音樂總監，瞓身為父母與前輩級聲樂家籌辦這個古典音樂會，壓力大到連老公都擔心她捱壞身體。5場音樂會爆滿都只能打和，Ivana笑說：「今次賺了瘦，因太辛苦瘦了少少。雖然我是流行音樂唱作歌手，但自細在古典音樂家庭長大，沒有忘記自己的根，心願是推廣古典音樂，這個音樂會讓我夢想成真。」

Ivana將在8月底於演藝學院參演14場舞台劇《Proof 求證》，跟陳淑儀、吳鳳鳴與陳康合作。這個國際級劇本多年來獲獎無數，身兼翻譯的Ivana既興奮又有壓力，希望可以做到最傳神、動人的翻譯，不令香港劇迷失望。

此外，她有份參演的《飯戲攻心》中秋節上映，獻唱電影主題曲《狠愛狠愛你》，由導演陳詠燊填詞及執導MV。主題曲走日系動漫搖滾風，陳詠燊想「嬌滴滴」女聲的Ivana演繹激昂搖滾曲，給人新鮮感。

娛樂組