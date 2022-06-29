台妻斥騙吃騙住拒行房鬧婚變 林利指太太酗酒累事 分居避風頭

林利與Erin非首次公開吵鬧，之前Erin曾誤會老公跟女星陳柏渝曖昧私訊，在網上公開二人對話，事後她承認誤會了丈夫並向陳柏渝道歉。近日Erin在社交網貼出的片段中，見帶醉的她怒斥老公騙吃騙住，林利反駁說：「我住你家，我沒有幫你付錢嗎？」稱有供樓與幫忙找卡數，隨後Erin說：「那我們到此為止。」林利回應：「沒關係，你喜歡到哪為止都可以。」有關片段已被刪除。

非首次「離家出走」

林利接受台灣傳媒訪問提及Erin情况，強調老婆是好人，但喝了酒後變了另一個人，暗示對方有酗酒問題。《明報》聯絡林利，他表示已搬到酒店住，免跟太太見面，這不是他第一次「離家出走」住酒店，太太會醉兩三日，打算過幾日才回家處理問題。林利說：「夫妻吵架很小事，不明白她將事件公開有何好處。當晚是我跟她晚飯，開了一支紅酒就出事了。她飲酒累事，時常飲酒飲天光，因我是藝人，鬧事時就說要向傳媒爆大鑊。」

對於太太指控騙吃騙住，林利稱應負擔的也有支付，並說：「結婚時佢都知我唔係大富大貴，不是滿身名牌的人。話我沒有送鑽戒與婚禮，兩年疫情經濟不好，收入少開支很大，就靠以前的儲蓄過生活，又怎可能現在買鑽戒搞婚禮？」

曾被精神病外母襲擊受傷報警

林利稱Erin好勝不能認錯，太太在單親家庭長大，母親患精神病，所以他一直包容忍讓，並透露外母早前在家中精神病發，拿刀斬人，他受傷報警，現在外母被送到醫院住兩個月，之前他曾被外母所傷。

提到Erin透露他拒絕行房，夫妻有愛冇性？林利說：「我在一個怎樣的環境生活？一間屋裏兩個女人，一個癲一個喪。口裏說我愛你好容易，但真正要『懂』對方，這比一日講十幾次我愛你更重要。」問他是否打算離婚？林利稱無論離婚或復合對他也沒有害處，他可以一個人生活，要是太太決定要離婚就離，他不會主動提出，並稱再婚也是想身邊有個伴，所以一直包容，但最後忍不到才再打算。

Erin：好好善待同行伙伴

Erin昨日在社交網有感而發寫道：「生命旅程原本就是有緣人的相伴邀約，無論如何，請好好善待所有同行的伙伴們，他們總是陪伴了你一段人生。雖然很少人可以陪你走完全程，離開的就成為回憶，留下的才是生活，真誠以待，一切隨緣；要知道，人生不會太圓滿，珍惜了，便是永遠，人生很短，生活很難，好好享受當下的旅程。」

娛樂組