梁超怡林卓錡邢慧敏大熱入圍港姐 Astrid躋身20強 保持爆炸頭標誌

Astrid最後保留其標誌「爆炸頭」髮型繼續參賽，表示髮型師也覺得爆炸頭很適合她，故只幫她剪短了少少及染深了顏色，「其實這個髮型我保持了兩三個月，因我本身喜歡嘗試不同髮型。（觀眾說想看你直頭髮？）之後可能會啦」。她又笑言這個爆炸頭為她帶來幸運，但希望大家除了留意她髮型外，也可留意她其他方面。對於被讚樣子似苟芸慧？她開心說：「都不錯呀！」

3名大熱繼續鬥到髮型屋，邢慧敏以素顏到場，並放下頭髮，穿上一件荷葉邊露腰上衫，陪襯牛仔褲，有別以往高貴形象。經過兩小時改造後，邢慧敏化了妝，以新髮型示人，狀態如充足電。她表示頭髮剪短了少少，沒什麼太大變動，「我平時紮頭髮為主，髮型師幫我把頭髮放下來，和捲曲了少少，看上去會成熟一點，自己都很喜歡」。到入圍有何準備？本身model身形的她，說要再減磅，因有少少肚腩仔，平時喜歡跑步和瑜伽，希望練出肌肉線條。可有向師姐連詩雅取貼士？邢慧敏笑言對方現在很忙碌，不敢騷擾。

林卓錡穿連身短裙大騷長腿，而且「名」氣逼人，由頭到腳連手袋都是名牌，排場十足。髮型師為她稍為修剪，並將偏橙的髮色染成深啡，顯得更自然。林卓錡表示很喜歡新造型，又稱很開心收到入圍通知，但同時又緊張起來，現在開始狂做運動備戰，再配合清淡、健康飲食，「我上鏡有點肥，雖然已減了4kg，但可再瘦一點，要努力做運動，減少吃味精」。

張可欣新髮型顯老

梁超怡繼續省鏡登場，穿著白色衫，散發一陣仙氣，頭髮微微鬈曲後，感覺與韓國女神孫藝珍有幾分相似。梁超怡希望再減多5至10磅，現時會吃得清淡健康和多休息。張可欣的新髮型卻令她顯老，不及她透視背心配熱褲的造型搶鏡。郭秀雲提名參選的梁家琪，賣口乖讚新髮型更有層次感很靚。她說以平常心參賽，郭秀雲教她要自信點，多笑容，享受過程。

此外，佳麗普遍「髮式」變化不大，都是略為修剪、護理、微鬈及染色為主，當中Cherry和陳婉怡最誇張，足足弄了4個半和5小時，但只是修薄和染色。部分佳麗的服飾比髮型更加搶眼，英國返港的何詩琪因裙子領口寬鬆不慎露墊，她離開時表示不知走光，下次會小心；又說會繼續keep fit和健身增肌備戰。她的「同鄉」陳瑞菱穿吊帶牛仔連身短褲，展示健康膚色，她表示正適應香港的生活，最不慣是香港炎熱的天氣。

許子萱不介意妝容被批評

許子萱、楊溢及張靜婷均以吊帶裙示人，相當養眼。不過許子萱最初的妝容有點嚇人，經過5小時變身才稍微順眼。她自嘲原先像「布丁頭」，喜歡新髮色，不介意妝容被批評，她笑說：「屋企人都經常笑我，我12歲就去了美國，會化歐美妝，希望之後化妝師和造型師教我。」她稱之後應付比賽會很辛苦，所以要提升抗壓能力備戰。另外，王子蝶昨日穿與複試時同一條裙，十分慳家。

記者：陳釗

攝影：劉永銳、鍾偉茵

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