【開箱】《換命大龍鳳》 沿襲《保鑣救殺手》成功方程式

活地夏里遜「執二攤」

《換命大龍鳳》英文原名The Man from Toronto，源自上世紀30年代的同名愛情喜劇《扮婢試郎心》，新版卻非浪漫故事，而是講述奇雲赫特飾演健身中心推銷員泰迪，天生倒楣處處碰壁，某日為妻蘿莉慶生，卻因看錯度假屋地址，誤闖壞蛋陣營，更被錯認是活地夏里遜扮演殺手兼盤問專家「多倫多男」，泰迪因此遭FBI拘捕，為了將功補過，唯有繼續冒認對方，藉以拆解委內瑞拉總統遇刺危機。

新片原定由《狂野時速》系列男星積遜史達咸（Jason Statham）扮演「多倫多男」，但跟電影公司鬧意見而退出，改由活地夏里遜「執二攤」接替。

電影上架後，火速登上Netflix美國及香港等多個國家及地區收視冠軍，然而叫座卻不等如叫好，在著名影評網站「爛番茄」的觀眾好感度只有46%，綜合42名影評人的得分更低至24%，真有這麼「爛」嗎？

主線單薄劇情冗長

導演柏德烈曉士沿用《保鑣救殺手》系列的odd couple角色設定，講述兩個性格、立場與行事方法完全相反的主角，因為某種緣故，被迫攜手合作，最後化敵為友，更在互相影響的情况下產生負負得正的後果，最終大團圓結局。《換命大龍鳳》戲中奇雲赫特是個「口水多過浪花」的推銷員，遇上殺人不眨眼的活地夏里遜，角色設定跟《保》片的賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和森姆積遜（Samuel L. Jackson）如出一轍，對於觀眾來說，新鮮感已大打折扣，加上二人名氣稍遜，吸引力再減幾分。

《換命大龍鳳》片長接近兩小時，在主線單薄、枝節欠奉的情况下，難免顯得冗長，例如導演為呈現奇雲赫特的倒楣人生，電影開首不斷出現他的反智設計產品，然後自食其果，產品出現第一次尚算好笑，但接二連三便會覺膩，很難再笑出來；其後他又發明「非接觸式拳擊訓練」，同樣在片中重複出現，實在令人傻眼。

《保鑣救殺手》動作與爆破場面相當精彩，為電影增添不少分數，《換命大龍鳳》未知是否受製作費所限，僅得最後一場殺手大戰算是拍得熱鬧，但令人覺得不夠喉。提起壓軸動作戲，《午夜驚情》女星愛倫巴金（Ellen Barkin）扮演奸角黛博拉號召全球殺手出動，圍剿兩男主角。其中一人正是香港觀眾熟悉的日劇《緊急救命》男星山下智久。

山下智久慘遭「犧牲」

兩年前，山下智久宣布離開尊尼事務所，全力進軍荷李活，先後參演HBO劇集《極地闇殺》及《東京風雲》，而在《換命大龍鳳》飾演日本殺手「東京男」，拿着武士刀造型相當煞食，結果刀未出鞘，甫出場即被活地夏里遜駕車撞斃，成為全片最大笑點，但對他的粉絲來說，笑聲難免帶點淒涼。