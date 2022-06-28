與陳靜拍激情戲先備案 鄭嘉穎：唔講就死得喇

做異性絕緣體 讓老婆放心

鄭嘉穎未遇過被癡戀的經歷，相信是男人最恐怖的噩夢，「我是已婚男人，家裏有好愛的老婆和兒子，當然不想發生這些事」。他的角色因醉酒斷片，發生出軌行為，嘉穎斬釘截鐵稱這種事不會出現在現實中，「我醉到不省人事會瞓覺，無可能發生醉酒出軌」。婚後的嘉穎避免誤會，寧願做異性絕緣體，跟Dada與朱晨麗沒電話或電郵聯絡，「我的生活沒趣味，都是工作、打波、玩遙控車，對着老婆和兩個仔；無時間交新朋友，可免則免」。問到電話裏是否刪除所有女性朋友的聯絡號碼？他說：「又不用，不想接聽調去靜音！」他表示日日留家以行動證明，令老婆陳凱琳放心。

鄭嘉穎笑言與Dada拍激情戲，老婆沒有監場，不過事先有備案，「唔講就死得喇」。嘉穎欣賞Dada是感性派，不理技巧，但會有意想不到的效果；Dada讚嘉穎一眼關七，細微表情演得準確。

朱晨麗：好彩未遇過渣男

朱晨麗戲中借故試探老公有否出軌，笑言現實未試過試探男友，「拍拖會百分百相信他，男友評分要累積回來，好彩未遇過渣男」。她自爆很羨慕Dada演的角色有發揮，希望被發掘演智障或傻氣的角色。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳