等足半年終開騷 盧巧音計劃探移民朋友順道開巡唱

「安歌」講感言代唱歌

盧巧音以華麗黑色晚裝登場，唱出搖滾歌《控制狂》炒熱氣氛，歌單不乏首本名曲《好心分手》、《落地開花》、《深藍》及《自戀影院》等，她邊唱邊在台上換衫。演唱會最後以一曲《垃圾》作結，但台下歌迷瘋狂大嗌「安歌」，她稱準備的歌曲已唱完，於是跟粉絲講感言代唱歌，「我好開心見到你們，會再做新歌，希望大家繼續支持香港歌手，這段時間好艱難，我不知將來見不見到你們，因為好多人會移民，不過一切在心中，我都將自己的心聲寫在《其實我想寫隻歌》裏面」。粉絲報以掌聲回應。

盧巧音完騷後受訪，獲老公蘇浩才（Sammy）陪同兼輕吻額頭，她即時露出甜蜜笑容。她表示留家抗疫兩年多，困到好鬱悶，靠與老公跑步散心，期待再到泰國、台灣、日本旅行。又透露好多朋友移民，「我都希望朋友們有更好發展，等疫情過去，將來出埠輪流探他們，足夠旅遊一年，還可順道四圍開巡迴演唱會，有得諗」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵