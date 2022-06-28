粉絲內訌 要求Makerville換後援會admin 呂爵安愛莫能助 公司囑勿插手

娛樂組

日前Edan的後援會宣布設收費會員制，分388元與250元兩種，事件被指無諮詢下改制，引爆會員的矛盾。早於大半年前，Edan的後援會已有會員投訴4名admin管理不力，Edan當時有為他們說好話，稱4人義務出心出力，希望獲體諒。有提出要全員投票改選，有指Edan答應換屆選舉，當時的admin也提出辭職。

不滿改會員收費制

不過9個月後，後援會改會員收費制，admin是舊班底，令有些「爵屎」反應好大，留言質問為何說要辭職但又連任？更有粉絲向Edan表達不滿，問為何沒有兌現換屆的承諾？

Edan得知有粉絲不滿安排，他在社交網的群組解釋，稱後援會內有事發生時已第一時間向公司報告，結果公司給他的意見是專心做好演出工作，不宜參與後援會事情，公司會處理。他又稱因牽涉金錢與保密的問題，公司保留已建立信任的後援會admin。

指4名admin任意妄為

對於Edan的回覆，「一群極愛呂爵安的爵屎」矛頭指向Makerville，發公開信直指目前後援會的4名admin任意妄為，由他們繼續管理是荒謬絕倫。他們指控有一名admin成立個人公司管理後援會的財務，表示擔憂、存疑及不滿，對Makerville的安排感困惑。公開信列出現有admin罪狀，包括欠領導力、支援力、溝通能力、處事透明度及財務狀况成疑等。他們又指MIRROR其他成員的後援會也有換admin，為何Edan的不能換？有表示突然強行收費會員制，有粉絲已決定退會。隨後Edan後援會的admin就有關指控回應，承認不足並道歉，希望重整後團結爵屎再出發。同時承諾MIRROR演唱會後，會讓會員投票選出合心意的admin。至於財政，會成立公司並由會計師跟進。對於後援會內訌，Edan說公司處理，但Makerville未交代，記者聯絡經理人花姐沒有回覆。

小儀：要齊齊整整乖住撐Edan

今次「爵屎」為後援會的管理爆內訌，也是為Edan的發展肉緊，認為目前後援會未能跟Edan同步，需要更好的admin。阮小儀被視為Edan的「正印」，她在後援會的IG留言：「大家記得要齊齊整整，要乖住撐Edan。」