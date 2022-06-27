《聲夢2》梁芷菁首人被淘汰 13歲趙紫諾最高分率先跑出

任暟晴獲19盞綠燈第2高分

第2高分是獲19盞綠燈、另一熱門任暟晴（Jasmine），經導師Gin Lee教導後，以甜美靚聲獻唱《玉蝴蝶》，令Gin Lee滿意收貨，說她好有自己想法，根基紮實。不過評審舒文與伍仲衡指她感情欠奉，舒文以激將法鼓勵她理解歌詞內容是瘋狂愛情，之後再大膽唱就得。Jasmine好友梁芷菁（Crystal）以可愛造型跳唱《I Wish》，但因音準問題只得8盞綠燈，成為首名出局學員。不少學員感意外流淚，Crystal亦痛哭說接受不到，與Jasmine都哭成淚人，相擁爆喊。Crystal表示與Jasmine曾希望可以一齊走得更後，沒想到自己第一個被淘汰。

娛樂組