稱姚焯菲被爆戀情嚇親全世界 樂易玲已見家長 諮詢律師意見處理

前晚樂易玲在社交網上載Chantel的照片，寫道：「連日在處理姚焯菲的相關新聞，與她和她的父母及相關人士見面了解整件事情的始末，再諮詢了律師意見，事情在積極跟進處理中，但趁此強調，轉發或報道網上資料前請查證來源，以避免被惡意人士利用。」樂易玲跟姚焯菲的父母見面外，所指的「相關人士」未知是否Marcus也被召見 。

Chantel工作如常未受影響

記者聯絡樂易玲問Chantel的工作會否受影響？樂易玲回覆稱Chantel工作如常，昨日往綵排7月1日舉行的回歸文藝晚會。至於她有沒有被嚇親？她說：「嚇親全世界！」又稱事件交法律處理，現階段不便多講。

姚父曾表示擔心女兒

Chantel有在投資公司擔任首席財務官（CFO）及常務董事的「富爸爸」姚輝文，姚父對女兒管教甚嚴，他曾在訪問中表示女兒受男粉絲歡迎令他擔心，所以與太太要跟到實女兒。他朝九晚六返工，也要抽時間接送女兒上學，還不時提醒女兒學業為重。至於Marcus被網民「起底」，有指他18歲，讀國際學校，是籃球健將。他與Chantel的關係曝光，是早前在社交網向Chantel追債200元受注目，網上流傳他跟Chantel貼面合照、戴情侶手繩泄「蜜」，又有疑似Chantel穿吊帶衫自拍，有「My Naughty Girl」字句的短片流傳，惹網民議論。Marcus的社交網清空並設為私人帳戶，他忍不住呻「不可信任何人」，疑被出賣。

劉德華演出回歸文藝晚會

7月1日舉行《慶祝香港回歸祖國二十五周年文藝晚會》，有關宣傳片日前在無綫播出，演出名單包括劉德華、譚詠麟、謝霆鋒、陳偉霆、莫華倫、姚珏、郎朗等，女團After Class中姚焯菲、鍾柔美及詹天文榜上有名，只欠在內地工作的炎明熹。早前內地網傳今次文藝晚會有「四大天王」張學友、黎明、劉德華及郭富城，還有容祖兒、Twins、楊千嬅及李克勤等，跟大會公布名單有出入。

娛樂組