神徒打造「教主碼頭」賀盧瀚霆生日 7．7請市民免費搭天星小輪

免費小輪來回尖沙嘴至中環

後援會昨日再宣布將聯同「天星小輪」為全港市民帶來「慈善生日月」第二擊。去年Anson Lo生日時，神徒大型應援令尖沙嘴碼頭變成如「教主碼頭」，為延續盛事，今日開始將尖沙嘴碼頭外牆換上「Anson Lo & Sontos Giving Day」主題。Anson Lo生日當天（7月7日）全港市民可免費乘搭天星小輪來回尖沙嘴至中環；同時於7月2日至7月10日期間，將尖沙嘴碼頭及中環7號碼頭打造成「教主碼頭」，碼頭範圍、船內、閘機及樓梯等分別設有「Anson Lo & Sontos Giving Day」主題佈置，與市民分享喜悅，疫情下發放正能量。

娛樂組